Ex-funcionária de J-Lo sai em defesa da cantora sobre acusações envolvendo Diddy: ‘Ela não fazia nenhuma ideia’

Em um post nas redes sociais, ex-assistente pessoal de Jennifer Lopez nega que a cantora teria algum conhecimento sobre os crimes do rapper P. Diddy.

Thea de Sousa, que trabalhou com a cantora em “Encontro de Amor” (2002), saiu em defesa de Lopez, que namorou o rapper de 1999 a 2001, e disse em um post na plataforma Threads que ela “não tinha ideia sobre Diddy”.

Sean Combs foi acusado de estuprar uma garota de 13 anos na noite em que foi ao VMA de 2000 acompanhado de J. Lo. O crime teria acontecido em uma festa após o evento.

“Se você conhecesse Jennifer Lopez, se você já tivesse trabalhado com ela como eu, ou se você fosse próximo de pessoas que são como família para ela como eu, você saberia que ela não fazia nenhuma ideia sobre Diddy”, se indignou a ex-funcionária.

Alegando que a famosa não é festeira, Thea afirma que ela só foi encantada por ele durante um período de sua vida: “Ela mal bebe, ela não é uma festeira, ela não é uma garota de diversão, ela é uma workaholic que eleva as mulheres e que foi encantada por ele por um breve período em sua vida. Ela não merece ser confundida com os crimes chocantes e criminosos [de P. Diddy]”. O post foi excluído do perfil.

Atualmente o rapper está preso sob diversas acusações por mais de 120 pessoas. As denúncias são de agressão sexual agravada, abuso sexual e exploração sexual.