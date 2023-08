Ex-funcionária de comissão antimáfia da ONU é presa na Guatemala

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 19:45 Compartilhe

A polícia da Guatemala prendeu, nesta segunda-feira (28), uma ex-funcionária de uma comissão antimáfia da ONU, que se soma a cerca de trinta ex-oficiais da justiça que investigaram casos de corrupção e que agora estão detidos ou exilados.

“A prisão da advogada Claudia González foi coordenada”, indicou o Ministério Público (MP) em um comunicado, no qual detalhou que a jurista supostamente iniciou uma investigação em 2017 sem autorização contra uma magistrada do Poder Judiciário, acusada de pressionar um juiz para favorecer o filho envolvido em um caso de corrupção.

“Obviamente é uma criminalização, assédio e perseguição penal desnecessária do Ministério Público”, disse González, de 56 anos, ao chegar à sede dos tribunais, onde um juiz decretou sua prisão preventiva.

O MP tem conduzido uma campanha contra ex-oficiais da justiça e também abriu um caso por suposta lavagem de dinheiro contra José Rubén Zamora, proprietário de um jornal que investigava casos de corrupção e foi condenado em maio a seis anos de prisão.

Além disso, o MP tem sido criticado no país e no exterior por sua interferência no processo eleitoral recentemente concluído, por abrir uma investigação contra o partido Semilla do candidato social-democrata Bernardo Arévalo, aparentemente para impedir sua vitória no segundo turno presidencial em 20 de agosto. Arévalo agora é o presidente eleito.

González e outros ex-promotores são acusados principalmente de abuso de autoridade pelo MP, dirigido por Consuelo Porras, que os Estados Unidos incluíram em 2021 em uma lista de “corruptos”.

González participou de investigações da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG), uma entidade endossada pela ONU que desmantelou redes de corrupção estatal entre 2007 e 2019.

Como advogada, ela estava defendendo a ex-procuradora antimáfia Virginia Laparra, condenada no ano passado a quatro anos de prisão por abuso de autoridade, em um julgamento controverso criticado pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Ela também defende o ex-procurador Juan Francisco Sandoval, exilado desde 2021 após ser destituído por Porras, e que denunciou na segunda-feira buscas nas casas de seus pais e de González, ações condenadas pelo Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro.

“O objetivo da procuradora Porras está claro: garantir impunidade em investigações de corrupção e se vingar”, disse Juan Pappier, subdiretor para as Américas da organização Human Rights Watch.

