poder estadual

IstoÉ Live: Eduardo Leite fala sobre combate ao coronavírus nesta sexta, às 17h

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, será entrevistado nesta sexta-feira, dia 26, a partir das 17h, em mais uma live da IstoÉ. Em conversa com o diretor de redação Germano Oliveira, Leite vai falar sobre a mobilização dos governadores para enfrentar a crise do coronavírus. Entre os nomes confirmados para as próximas […]