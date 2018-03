Ex-Fluminense, Kenedy marca duas vezes e dá vitória ao Newcastle no Inglês

Sem espaço no Chelsea, o brasileiro Kenedy foi decisivo para a vitória do Newcastle, equipe para a qual ele está emprestado até o fim da temporada, sobre o Southampton neste sábado, no St. James Park, pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante fez seus dois primeiros gols pela nova equipe no triunfo por 3 a 0 – foi o seu sexto jogo pelo clube.

Contratado em 2015 pelo Chelsea junto ao Fluminense, Kenedy fez o primeiro e segundo gols ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o meia Ritchie selou a vitória, que foi essencial para distanciar o time do técnico Rafa Benitez da zona de rebaixamento, pulando da 16ª para a 13ª posição, agora com 32 pontos. por sua vez, estacionou nos 28 pontos e pode até terminar a rodada entre os três piores times do campeonato, caso Crystal Palace ou Stoke City vençam seus jogos.

Quem também está em situação complicada é o West Ham, que foi derrotado em casa por 3 a 0 pelo Burnley e segue flertando com o risco de rebaixamento. É o 17º colocado, com 30 pontos, cada vez mais ameaçado de rebaixamento.

A derrota no Estádio Olímpico de Londres causou a ira de alguns torcedores. Três deles invadiram o gramado após o primeiro gol sofrido e outro, após o segundo gol, roubou a bandeirinha e a levou até o meio do campo. Além disso, outros torcedores cantaram músicas de protesto contra a diretoria do clube. O Burnley vive momento distinto, e, com a vitória, se manteve na sétima posição, foi para os 43 pontos na tabela e ficou apenas a dois do Arsenal.

Também neste sábado, o Everton derrotou o Brighton por 2 a 0, o Leicester goleou o West Bromwich fora de casa por 4 a 1 e Huddersfield Town e Swansea empataram sem gols. Mais cedo, o Manchester United derrotou o Liverpool por 2 a 1 no Old Trafford e se consolidou na vice-liderança da competição.