Ex-Flu, Roninho Germano revela conversa e conselhos de Ronaldinho Em 2017, jovem participou de um jantar com o craque, em Roma, através do ex-zagueiro Aldair

Um dos maiores sonhos de todo jogador de futebol é poder encontrar com seu ídolo e ter a oportunidade de bater um papo, receber um conselhos e entender como funciona algumas coisas, já que grandes craques são diferenciados em todos os segmentos. Em 2017, Roninho Germano teve um encontro com Ronaldinho, na Itália, e teve a chance que poucos atletas tem. O capixaba relembrou o dia com carinho.

– Ele sempre foi um ídolo para mim, ele me deu alguns conselhos como de ser humilde e feliz sempre na vida. Foi em um jantar em Roma, temos o Aldair como amigo em comum, o Assis e alguns amigos também estavam presentes. Ele estava na Itália para o Jogo pela Paz, evento promovido pelo Papa Francisco que teve a presença do Maradona – afirmou.

Roninho que teve sua carreira iniciada nas categorias de base do Fluminense e foi revelado profissionalmente pelo Vitória-ES. O jogador, de 23 anos, contou também os conselhos que que recebeu do craque para dentro de campo.

– Ronaldinho me falou que jogador tem que se cuidar para render dentro de campo, se quiser sair para curtir e não dormir direito, você tem que saber sua responsabilidade de fazer sua parte dentro de campo no jogo – concluiu.

