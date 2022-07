Ex-Flamengo, Willian Arão é apresentado pelo Fenerbahçe

Nesta quinta-feira (14), o Fenerbahçe anunciou a contratação do volante Willian Arão. Após seis nos no Flamengo, o jogador deixa o Rubro-Negro e volta a trabalhar com o técnico Jorge Jesus, novo treinador da equipe turca.

Nas redes sociais, o clube apresentou o jogador, que já posou para fotos com a camisa do Fenerbahçe e conheceu o estádio da equipe.

O volante foi comprado por três milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões), que serão pagos ao Flamengo em três parcelas. Arão assinou com os turcos por duas temporadas, com a possibilidade de renovação por mais uma.