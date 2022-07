Ex-Flamengo, Willian Arão é anunciado pelo Fenerbahçe Volante assina contrato com clube turco até 2024

Willian Arão, ex-jogador do Flamengo, foi anunciado como novo reforço do Fenerbahçe nesta quinta-feira. O volante assinou contrato com o clube turco até 2024, mas com opção de estender o vínculo por mais um ano.

O atleta chega como um dos nomes pedidos pelo técnico Jorge Jesus. A dupla trabalhou junta no Flamengo entre 2019 e 2020, onde conquistaram uma Libertadores, um Brasileirão, um Campeonato Carioca, uma Recopa e uma Supercopa do Brasil.

O Fenerbahçe vem sendo uma das equipes mais ativas nesta janela de transferência. Além de Arão, o clube turco anunciou as chegadas do meia Lincoln, ex-Grêmio, e dos atacantes Joshua King, Bruma, Diego Rossi e Emre Mor.

Na próxima semana, a equipe do Mister enfrenta o Dínamo Kiev pela segunda eliminatória da Champions League. No dia 20, os turcos viajam para enfrentar os ucranianos e recebem o duelo de volta no dia 27.

