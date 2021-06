Ex-Flamengo, volante Muralha fala sobre desejo de permanecer na Ásia Meio-campista brasileiro vive um grande momento em sua carreira no Oriente Médio

Titular do Al Hazem e um dos grandes nomes do clube da Arábia Saudita, o volante Muralha, ex-Flamengo, falou sobre a expectativa para definir seu futuro nos próximos dias. Com propostas do futebol asiático, o jogador revelou que tem o desejo de permanecer no continente.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa

– Já estou fora do país há muitos anos e meu desejo, hoje, é permanecer no futebol asiático. Estamos conversando e definindo isso tudo. Estou muito motivado para essa próxima temporada. Tenho certeza que será ainda melhor para mim – disse o jogador.

+ Fernandinho renovou até 2022! Veja como estão os jogadores que eram do elenco do Manchester City quando o brasileiro chegou ao futebol inglês!

Ainda de acordo com o atleta, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, sua fase atualmente tem sido “especial”.

– Cresci muito nos últimos anos e os números mostram isso. Estou muito focado e confiante, e isso ajuda muito. Tenho certeza que continuarei construindo a minha história fora do Brasil.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também