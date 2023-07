Ex-Flamengo, Reinaldo Rueda está perto de reassumir seleção de Honduras

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/07/2023 - 13:51 Compartilhe

O técnico colombiano Reinaldo Rueda, que comandou o Flamengo em 2017, está perto de reassumir a seleção de Honduras, equipe que levou à Copa do Mundo de 2010, para a disputa das Eliminatórias da Concacaf para o Mundial de 2026, informou à AFP neste domingo (16) o porta-voz da federação hondurenha de futebol (Fenafuth), Edwin Benegas.

“O acordo está sendo fechado, faltam detalhes como data de chegada, os processos, os microciclos” de preparação da equipe, disse Benegas.

Citando parentes do treinador como fontes, veículos de imprensa hondurenhos anunciaram no sábado a contratação de Rueda, mas o porta-voz da Fenafuth esclareceu que, neste momento, a informação não é “oficial”.

Por conseguir classificar Honduras para a Copa de 2010, o técnico colombiano de 66 anos recebeu a nacionalidade hondurenha. Até então, o país só tinha disputado o Mundial de 1982.

Rueda também levou o Equador à Copa de 2014, para a qual Honduras se classificou sob o comando de outro colombiano, Luis Fernando Suárez, atual técnico da Costa Rica.

Reinaldo Rueda passou pelo Flamengo no segundo semestre de 2017, depois de ter sido campeão da Copa Libertadores com o Atlético Nacional da Colômbia no ano anterior.

Ele levou o time carioca às finais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana e, em janeiro de 2018, decidiu deixar o clube para assumir a seleção do Chile.

