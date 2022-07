Ex-Flamengo, goleiro César é o novo reforço do Boavista, de Portugal

Ex-jogador do Flamengo, o goleiro César foi anunciado como novo reforço do Boavista, de Portugal. Aos 30 anos, o arqueiro terá sua primeira passagem pelo futebol europeu e assina um contrato de dois anos. As informações são do GE.







“Jogar na Europa era um sonho, mas ter a oportunidade de realizá-lo em um dos maiores clubes de Portugal é perfeito. Estou muito grato pela oportunidade que estão me dando e vou fazer tudo para estar à altura desse desafio”, disse o goleiro, em entrevista aos canais oficial do time português.

César atuou pela última vez em 2021, na derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Ceará. Depois de 12 anos no Rubro-Negro, o arqueiro se transferiu para o Bahia, mas não conseguiu entrar em campo. No clube, ele foi reserva de Danilo Fernandes e, no início desta semana, rescindiu seu contrato com o Tricolor Baiano.