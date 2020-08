Ex-Flamengo comemora mais um título com o Maccabi em Israel Goleiro Daniel Tenenbaum levantou o bicampeonato da Supercopa nacional e agora se prepara para os playoffs da Liga dos Campeões da UEFA

Se a temporada 2019/2020 do Maccabi Tel Aviv terminou com o bicampeonato israelense, a atual começou da mesma forma. Nesta quinta-feira, a equipe do goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum conquistou o bi da Supercopa de Israel, ao repetir a dose e derrotar o Hapoel Beer Sheva por 2 a 0, mesmo placar do jogo de ida da decisão.

O time do ex-goleiro do Flamengo resolveu logo no primeiro tempo, com gols dos atacantes israelenses Yonatan Cohen, aos 13 minutos, e Eylon Almog, aos 44. Daniel Tenenbaum disse ter sido um pouco mais exigido na etapa final, quando o Hapoel saiu mais para o jogo, e vibrou com mais um título conquistado com o clube.

– O Maccabi conseguiu formar um elenco muito forte, que tem feito um grande trabalho. Fizemos outra boa partida e merecemos mais esse título, outro bicampeonato para o clube. Fico feliz de fazer parte dessa história. Agora, vamos virar a chave e já pensar no nosso grande objetivo na temporada, que é buscar fazer um bom papel na Champions. E já começa na semana que vem – disse.

Daniel se refere ao próximo e importante compromisso do Maccabi, na terça-feira (18/08), já pelos playoffs da Liga dos Campeões, quando enfrentará o Riga, da Letônia, em jogo único em Tel Aviv. Para alcançar a desejada fase de grupos da principal competição de clubes da Europa, a equipe terá que passar por quatro fases classificatórias.

