Ex-Fazenda Lucas Viana surge com manchas na pele e descobre condição incurável

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/03/2024 - 8:06 Para compartilhar:

Lucas Viana, campeão do reality show “A Fazenda” em 2019, levou um susto e preocupou o público nesta semana, ao surgir com a pele vermelha e repleta de manchas. O influenciador digital disse que amanheceu assim na segunda-feira, 4, e procurou um médico. No hospital, ele tomou hidrocortisona e difenidramina intravenosa, mas não apresentou melhora significativa.

Lucas foi submetido a exames para descobrir a condição. No dia seguinte, ele recebeu o diagnóstico de urticária medicamentosa. No Instagram, a infectologista do influenciador, Larissa Tiberto, revelou o diagnóstico.

“Sabemos que ele está passando por momento de estresse. Então, o diagnóstico dele é urticária medicamentosa desencadeada por estresse emocional”, informou a médica.

“O tratamento para crise de urticária que ele está no momento é com antialérgico, só que a urticária ela não tem cura. Ele não pode mais usar esse tipo de medicação, porque essas crises podem voltar ao longo da vida”, finalizou a profissional.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias