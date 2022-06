Ex-Fazenda Denise Rocha anuncia perfil no OnlyFans após pedido de seguidores

A ex-Fazenda Denise Rocha anunciou que agora está também no OnlyFans. “Vocês tanto pediram e eu fiz: meu OnlyFans com carinho para vocês”, disse ela, que ficou conhecida pelo apelido de ‘Furacão da CPI’, após ter um vídeo íntimo vazado, nas redes sociais.

Aos 38 anos, a empresária começou a divulgar fotos no site nessa segunda-feira (27). A assinatura mensal para acessar o conteúdo é de US$ 29, o equivalente a cerca de R$ 151. Ela também oferece descontos para quem comprar o pacote de três meses por R$ 407,80 (US$ 78,90) e o de seis meses por R$ 770,29 (US$ 147,90).