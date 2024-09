Ex-‘A Fazenda’, candidata a vereadora Léo Áquilla sofre atentado a tiros em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 11:15 Para compartilhar:

A candidata a vereadora Léo Áquilla (MDB) afirmou ter sofrido um atentado a tiros na Rodovia Presidente Dutra, no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, na noite de quinta-feira, 26. Isso ocorreu duas semanas depois de ela ter sido vítima de um ataque transfóbico enquanto realizava sua campanha eleitoral no bairro Santo Amaro, zona sul da capital paulista.

Por meio de um comunicado divulgado em seu perfil no Instagram, a candidata, que já participou do reality show ‘A Fazenda‘, da Record TV, disse que o carro em que estava foi alvejado, mas ela não se feriu. “Estamos tomando todas as medidas cabíveis”, completou.

Ao site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. “Após a vítima descer do carro, o suspeito retornou e efetuou disparos em sua direção, fugindo em seguida”, acrescentou. A ocorrência é investigada pelo 73° Distrito Policial Jaçanã.