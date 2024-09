Ex-estrela infantil revela vícios causados por fama precoce: ‘Álcool, drogas, sexo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 18:19 Para compartilhar:

A cantora norte-americana JoJo Levesque, 33 anos, fez revelações surpreendentes sobre sua carreira, iniciada ainda muito jovem e contou ter sofrido efeitos psicológicos negativos causados pelo sucesso meteórico que viveu no início da adolescência.

A artista resolveu contar suas memórias em um livro, “Over the Influence”, através do qual relata, principalmente, o início conturbado de sua carreira, que começou aos 13 anos, com sucesso meteórico após estourar com o hit “Leave (Get Out)”, de 2004.

Quando ganhou fama, era comum estrelas mirins acabarem se envolvendo com pressões, sobretudo de beleza, além de acesso a festas regadas a álcool, e com altos ganhos em dinheiro num momento em que a mentalidade ainda estava em formação, o que representava uma combinação perigosa.

O livro tem lançamento marcado para a próxima terça-feira, 17, mas o tabloide britânico Daily Mail teve acesso a trechos da obra.

JoJo relembra ter feito parte da lista de jovens que foram por esse caminho e conta como conseguiu sair desse universo. Ela diz ter experimentado álcool pela primeira vez aos 14 anos, mesmo período em que perdeu a virgindade com seu namorado na ocasião.

“Até então, eu só tinha tomado alguns goles de bebida aqui e ali, mas o álcool sempre teve um gosto ruim para mim. Vendo como todos pareciam relaxados e descolados, dançando e socializando sem se preocupar com o mundo, eu queria chegar ao nível deles”, disse ela, revelando que naquela noite, teve um apagão de bebida e foi carregada pela mãe até o quarto de hotel.

A artista recorda que queria ser tratada como adulta, mesmo tendo apenas 14 anos.

“Eu estava sustentando a mamãe e a mim mesma. Além disso, eu não era mais virgem. Isso me irritava pra caramba que mamãe não percebesse que estava na presença de uma mulher”, relembra, destacando que a relação com os pais não era boa, já que eles sofriam com o vício em drogas e álcool.

A situação se agravou aos 18 anos de idade. Com a carreira estagnada e em meio à pressão por padrões estéticos, Jojo recorreu à bebida para tentar abstrair as coisas que a incomodavam. Vieram, então, “vícios em drogas, álcool e sexo”. Ela conta que criou a ideia fixa de “ser desejada” pelos homens e que namorou vários homens, alguns muito mais velhos, que todos eles causaram grande decepção amorosa.

Foi no sexo que a cantora encontrou sua “maneira favorita de escapar” e nele “aliviava todas as suas preocupações e medos”.

“Eu me sentia muito insegura no dia a dia e ansiava por validação masculina. Ser desejada era como uma droga para mim”, confessa ela.

“Quando minha carreira estagnou e parecia que tudo que eu vinha trabalhando desde a infância estava virando fumaça, eu me voltei para outro lugar – para álcool, drogas, sexo, amor, comida. Nunca era o suficiente”, lamenta ela.

Retomada da carreira

JoJo conseguiu retomar a carreira em 2011, aos 20 anos de idade, com lançamento de um novo single, ‘Disaster’, e após ter sido convidada para abrir o show de Joe Jonas e Jay Sean na turnê deles.

Naquele momento a artista se conscientizou que precisava de ajuda profissional para superar os vícios. Ela começou a frequentar a igreja, fazer ioga e passou a focar na sua saúde.

A cantora lançou seu quarto álbum, ‘Good to Know’, em 2020; no ano seguinte, veio o quinto, ‘Trying Not to Think About It’.

Em 2023 aconteceu sua estreia na Broadway com ‘Moulin Rouge! The Musical’, ainda em cartaz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo 🍀 (@iamjojo)