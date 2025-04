Ex-‘Estrela da Casa’, Nicole Louise conta ter sido dopada nos EUA

Ex-participante do reality Estrela da Casa, Nicole Louise relatou em suas redes sociais que foi dopada em uma visita a um suposto estúdio musical em Orlando, nos Estados Unidos. Em um stories do Instagram, a cantora contou que começou a passar mal após beber água na casa do dono do estúdio.

“Eu estava indo fazer uma gravação com um senhor americano que tinha um estúdio e dizia ser musicista. Olhei o site dele, fui conferir se estava tudo certo”, disse Nicole em postagem no último domingo, 6. “Cheguei na casa do senhor, ele estava desleixado na forma de se vestir. A casa dele era escura, só que o estúdio dele era na casa dele, dizia ele. A casa era toda diferente, algumas esculturas um pouco macabras, com chifres, esculturas meio satânicas, muitos quadros bizarros assim para todo canto, tinha um bong enorme assim na sala dele e muitos instrumentos. Tudo escuro, sem luz nenhuma.”

Após se sentar ao piano para tocar uma música, o dono do suposto estúdio lhe ofereceu água. Depois de beber alguns goles, ela começou a sentir um mal-estar. “Meu corpo começou a esquentar. Tudo começa a esquentar. Eu começo a ficar down, meio mole. Falei para ele que precisava ir ao banheiro. No que ele foi [mostrar onde era o banheiro], peguei minha bolsa, meu sapato, meu ukulele e deixei meu celular lá na casa dele. Saí correndo, gente, minha adrenalina foi aqui em cima. Eu saí correndo. Corri, corri, corri e pedi ajuda para um ônibus, era tudo deserto.”

Nicole conta que foi ajudada no ônibus por uma mulher, que chamou uma ambulância e a polícia. A cantora indicou o local para os policiais, que recuperaram seu celular e disseram ter conversado com o dono do suposto estúdio, que lhes disse que serviu apenas água com gás para ela. “Voltaram e disseram que conversaram com ele, que estava tudo bem, que não tinha nada.”

A cantora encerrou o relato fazendo um alerta para seus seguidores. “Descobri que aqui em Orlando tem muito tráfico humano. Eu não tinha noção disso e eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Nada aconteceu com o senhor, que tem 78 anos. Tomem cuidado onde vocês vão.”