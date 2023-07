Ex-esposa e caçula de MC Marcinho doam sangue após funkeiro receber coração artificial

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 14:58 Compartilhe

A família de MC Marcinho, 45 anos, iniciou uma campanha, na semana passada, para pedir doações de sangue para o artista. Ele permanece internado no Hospital Copa D’or, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, após receber um coração artificial.

De acordo com a equipe médica, a operação foi bem-sucedida e o quadro do funkeiro é considerado estável. MC Marcinho deve continuar na unidade hospitalar até receber um transplante.

A cantora MC Cacau, 49, ex-mulher e mãe do filho caçula do artista, Márcio André, 17, contou que eles dois doaram sangue para o cantor

“Ontem meu filho e eu fomos doar sangue para o Marcinho. Tem muita gente doando, as pessoas estão querendo ajudar”, disse ela em entrevista exclusiva para o site da revista Quem, publicada nesta quarta-feira (19).

“Estamos muito felizes com essa corrente do bem. Tem muita gente no meu condomínio perguntando onde pode doar. Ontem, quando fomos doar na Barra, disseram que tem muita gente indo doar. Ficaram impressionados com a semelhança do meu filho com o Marcinho”, relatou.

Ainda durante a entrevista, Cacau disse que o filho está ansioso para visitar o pai.

“Estamos aguardando para poder visitá-lo pelo vidro. Tenho falado com a irmã dele, que me disse que ele está estável, está melhorando. Tenho fé que ele vai melhorar! A irmã dele me prometeu que quando ele estiver melhor poderemos vê-lo”, disse a cantora.

No perfil de MC Marcinho no instagram é possível verificar como fazer doação de sangue:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias