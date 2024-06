Ex-esposa de Nahim confirma morte do cantor: ‘Estou na delegacia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 9:45 Para compartilhar:

A empresária Andreia de Andrade, ex-esposa de Nahim, falou sobre o falecimento do cantor nesta quinta-feira, 13. Nos stories de seu Instagram, Andreia confirmou a morte do ex-marido e revelou estar em uma delegacia.

“É com muito pesar que eu venho aqui informar vocês que, realmente, confirmo o falecimento do Nahim. Eu estou muito em choque. Não estou em condições de atender ligações, mensagens”, começou.

“Sim, infelizmente hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia, mais tarde vou passar as notas com o velório e todas as informações. Mas não estou em condições de atender a todas as ligações no momento”, informou Andreia.

Nahim morreu na manhã desta quinta em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será registrado inicialmente como morte suspeita.

A empresária havia sido casada com o cantor por 13 anos, entre 2010 e 2023. Juntos, eles participaram de reality shows como “Power Couple” e “Troca de Esposas”.