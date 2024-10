Ex-esposa de Muhammad Ali viaja ao Afeganistão para ‘construir estádio’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/10/2024 - 12:03 Para compartilhar:

Khalilah Camacho-Ali, ex-esposa da lenda do boxe Muhammad Ali, chegou nesta sexta-feira a Cabul para “construir um estádio”, segundo as autoridades talibãs, que proíbem as mulheres de praticar esportes.

A autoridade de esportes do governo talibã anunciou à AFP a chegada de Camacho-Ali, cujo casamento com Muhammad Ali em 1967 durou uma década.

A imprensa estatal informou que ela construirá “um estádio esportivo chamado ‘Pirozi'”, que significa “vitória” em dari, e fundará “uma associação esportiva com o nome de Muhammad Ali”.

Chamada de Belinda Boyd quando nasceu em 1950 nos Estados Unidos, Camacho-Ali mudou de nome ao se converter ao islã, assim como seu marido, nascido Cassius Clay, apelidado de “O Maior” e que abalou as convenções dentro e fora do ringues, com sua luta a favor dos direitos sociais e contra a Guerra do Vietnã.

Ao aplicar a lei islâmica com extremo rigor, os talibãs impuseram um “apartheid de gênero” desde o seu retorno ao poder em 2021, segundo a ONU.

No final de 2022, o Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício proibiu as mulheres afegãs de frequentarem centros esportivos, alegando violações ao rigoroso código de vestimenta.

burs-sw/sbh/iga/eg/jc/dd