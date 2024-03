Ex-mulher de Lucas, do ‘BBB24’, recebe alta e detalha: ‘Precisaram colocar fralda em mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 11:48 Para compartilhar:

Lucas do “BBB24“, também conhecido como Buda ou Calabreso, não sabe que está solteiro. Diante dos flertes do brother com a participante Giovanna Pitel, a professou Camila Moura resolveu acabar com o casamento, após 15 anos de relacionamento. Contudo, passar por essa situação acabou afetando a saúde dela.

Na manhã da última quarta-feira, 6, Camila foi hospitalizada com fortes dores. À tarde, a professora recebeu alta e atualizou os seguidores sobre a situação, informando que teve uma crise de infecção urinária provocada por desidratação e desnutrição, por estar comendo pouco.

“Acordei de manhã, não consegui urinar e a bexiga foi doendo, doendo e doendo. Graças a Deus, aqui próximo da casa da minha amiga que estou ficando [hospedada] tem um hospital público”, detalhou.

Camila disse não lembrar de muita coisa, porque desmaiou ao chegar no hospital. “Lembro só de flashes, a sensação da cadeira de rodas se mexendo, precisaram colocar fralda em mim. Fiquei um tempão no soro no remédio. Vou ter que tomar antibiótico por alguns dias para resolver”, contou.

“Está sendo difícil demais. Vim colocar a cara no sol porque sei que ficou todo mundo muito preocupado, então queria agradecer as orações”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias