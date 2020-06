Ex-esposa de Dudu diz sofrer ameaças após denúncia: ‘ Falam que vou perder tudo’

A vida extra-campo do atacante Dudu, do Palmeiras, parece se complicar ainda mais após a denúncia da ex-companheira Mallu Ohana. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o jogador por agressão na última semana.

Em entrevista à CNN Brasil, nesta segunda-feira (29), a ex-esposa fez revelações sobre a vida com o jogador e fez novas acusações ao craque palmeirense. Mallu contou que resolveu só agora falar por não suportar mais viver com as agressões do jogador.

“Bom eu resolvi falar por causa que eu já venho sofrendo isso há uns 10 anos, agressões físicas, verbais e patrimoniais. E isso tudo foi me gerando uma mágoa que eu tinha que me abrir para as pessoas verem o que eu passei durante esses anos todos”, revela a mulher.

“Isso da última segunda-feira [discussão] que aconteceu, não foi a primeira vez, foi durante esses anos todos que eu sofri. Lógico que nem sempre foi essa vida de mágoas, mas a maioria das vezes eu vive muito isso com o Dudu”, completa.

Ohana conta que sua família tinha conhecimento das agressões de Dudu, mas que não se envolviam no relacionamento dos dois. A ex-mulher cita que acreditou em promessas do atacante de que ele “iria melhorar e a gente iria ser uma família feliz”, diz ela.

“[Emocionada] Eu não queria estar aqui me expondo para todo mundo sabe? Porque ninguém sabe o que eu passei durante esses anos todos e me deixa muito triste as pessoas ficarem me julgando. Eu tomei essa decisão porque eu cansei de ser passada para trás da parte dele, dos advogados dele”.

Outro ponto do imbróglio do ex-casal é a questão do patrimônio dividido durante o divórcio. A ex-companheira do jogador alega que Dudu montou um documento no qual ela abria mão de todos os bens adquiridos durantes os últimos anos.

“Uma coisa que eu não fiz, eu não assinei, não tenho ciência. Nem sabia desse documento”, questiona ela.

Apesar do lado agressivo do jogador, Mallu diz que Dudu é um bom pai para os dois filhos do ex-casal. No entanto, Ohana revela o desejo para que essa situação se revolva e ela consiga seguir com sua vida.

“Até ameaça eu estou recebendo pelo telefone. Estou recebendo crítica, porque ele vai sair do Palmeiras e a culpa vai ser minha, porque vai perder [torcida] um ídolo, fala que vai me matar”. Malu diz já ter relatado algumas ameaças para a delegada responsável pelo caso. ” Falam que eu vou perder tudo, porque eu fiz isso [denúncia]”, completa.

A defesa do jogador foi contactada pela emissora para se pronunciar, mas até a publicação deste nota não se manifestou.

