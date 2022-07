Ex-empresário de Schumacher critica família por omitir estado de saúde do alemão

Willi Weber, antigo empresário do piloto Michael Schumacher, falou esta semana em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport sobre como Corinna Schumacher, esposa do heptacampeão mundial de Fórmula 1, tem omitido informações e mentido sobre o real estado de saúde do alemão.

Em dezembro de 2013, Schumacher foi vítima de um acidente nos Alpes enquanto esquiava com o filho Mick Schumacher. O corredor de Fórmula 1, que na época do acidente tinha 44 anos, ficou em coma induzido durante seis meses e, após esse período, poucos detalhes foram divulgados pela família sobre a evolução médica do ídolo da modalidade, que sofreu um traumatismo craniano.

Na entrevista ao jornal italiano, Weber afirma que foi mantido afastado e que inicialmente aceitou a situação, afirmando que sempre fez de tudo para que “Michael protegesse sua vida privada”. Ele ainda criticou a forma como a família do ex-piloto tem lidado com a condição de Schumacher e disse que “só ouvimos mentiras deles”.

O ex-empresário declarou ainda que o piloto era como um filho para ele e que “ainda hoje dói falar sobre isso” e lamentou o fato de ter recebido permissão para visitar o antigo cliente.

As últimas notícias que se tem de Schumacher foram divulgadas em 2021 pela esposa, em que ela disse: “Michael ainda está aqui”.