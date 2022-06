Ex-empresário de Luva de Pedreiro se defende e diz que está sendo ameaçado de morte Allan de Jesus foi às redes sociais se manifestar na noite deste domingo após o influenciador dizer aos seguidores que perdeu acesso a duas contas em redes sociais

Allan de Jesus, ex-empresário do influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, se manifestou nas redes sociais neste domingo. Ele voltou a se defender de acusações que descreveu como o “tribunal da internet” e disse estar sendo ameaçado de morte.





– Olá, boa noite! Eu venho aqui mais uma vez me pronunciar em relação a acusações levianas e falsas que eu estou recebendo. Neste momento, estou sendo ameaçado de morte, a minha família, a minha esposa, os meus filhos – disse Allan de Jesus em vídeo publicado nas redes sociais.

Também neste domingo, Luva de Pedreiro informou ter perdido acesso às contas do WhatsApp e do Tiktok. Allan de Jesus explicou que cancelou a linha telefônica que Luva de Pedreiro usava.

– Sobre o WhatsApp, que ele mais uma vez me atacou hoje. O que acontece é que eu fui comunicado que eu não seguiria com comigo há alguns dias, mas apenas hoje, devido a inúmeras ameaças que eu estou sofrendo, decidi cancelar algumas linhas de telefone. Ele usava uma linha minha faz alguns meses e apenas hoje eu decidi cancelar. Então, uma vez que ele decidiu seguir se mim, sua equipe deveria ter orientado hoje mesmo ir buscar uma outra linha de telefone para que ele pudesse usar – justificou o agente ao falar especificamente sobre o problema relatado por Luva com a conta de WhatsApp.

Allan de Jesus disse que tinha acesso à conta do TikTok do Luva de Pedreiro, mas foi desconectado pela nova equipe do influenciador. O empresário deu a entender que o problema de acesso à conta relatado por Iran Ferreira se deu por causa de erros supostamente cometidos pela nova equipe de Luva.

– Gostaria de deixar claro que, na quinta-feira passada, fomos solicitados pelo Iran para enviar para ele todos os acessos referentes às redes sociais. Foi feito isso, temos como provar. Sobre o TikTok, que ele acabou de postar, ele estava conectado conforme esse print (exibido na tela). São dois iPhones. O 12 é meu, o 13 é o dele. Como podem ver, no dia 24 ele estava conectado. Hoje fui surpreendido e desconectado da conta do TikTok e por falta de conhecimento técnico da sua nova equipe – disse, antes de seguir.

– Quando eles me desconectaram, eles esqueceram de alterar o e-mail de segurança, uma vez que o e-mail que o Iran usava não era seguro. Apenas fizeram após o Iran ir para a internet mais uma vez me acusar, fazendo com que aumente ainda as ameaças a minha vida, minha família, a minha integridade física e mental – contou Allan de Jesus.

O empresário disse ainda que teve todos os seus dados vazados na internet e postou fotos de supostas ameaças que vem recebendo pelas redes sociais.

– Eu estou cancelando algumas linhas de telefone para que eu pare de receber ameaças e para que eu preserve a minha integridade – disse.

Nos últimos dias, muitas notícias foram veiculadas sobre o relacionamento de Luva com Allan Jesus. De acordo com a coluna do Leo Dias, do site “Metrópoles”, o influenciador movimentou apenas R$ 7.500 em contas em 2022, o que gerou revolta nas redes sociais.

A polêmica vem agitando a internet. Na última quinta-feira, Allan Jesus publicou um vídeo se defendendo e afirmou que o influenciador receberá quantia milionária nos próximos dias.

