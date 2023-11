Ex do jogador Hulk, Iran Ângelo ostenta carrão novo de R$ 2 milhões: ‘Conquista’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 14:30 Para compartilhar:

A empresária Iran Ângelo, 54 anos, ex-mulher do jogador Hulk, resolveu se dar um presente nada modesto e comprou um carro que custa o equivalente a R$ 2 milhões. O veículo, que teve sua cor personalizada especialmente para ela, veio da Alemanha para o Brasil,

Na última terça-feira, 21, Iran usou a sua conta no Instagram para apresentar a nova aquisição, um Mercedes SL63 AMG vermelha, com a qual ela finalmente pôde se encontrar após 50 dias de espera.

“Só a gente sabe como é difícil se reconstruir, e só Deus sabe das nossas lutas… Hoje decidi me presentear com uma conquista que simboliza uma nova fase da minha vida, uma fase melhor! Estou aqui, estou de pé, feliz e mais forte. Quero dizer que não importa a fase que você esteja passando, ela vai passar, pois, no fundo do poço a única saída é pra cima!”, escreveu na legenda ao publicar um vídeo.

