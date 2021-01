Ex do cantor Biel, influencer apontada como affair de Neymar elogia jogador: “Sorriso mais lindo”

A influenciadora digital Duda Castro, ex-namorada do cantor Biel que viveu diversas polêmicas com o músico, chamou a atenção nas redes sociais na noite dessa sexta-feira (22) ao elogiar o atacante Neymar no Instagram. Ela já chegou a ser apontada como affair do craque do PSG em 2019.

“Dono do sorriso mais lindo”, escreveu Duda, que ainda usou um emoji de coração, em uma foto publicada por Neymar em que ele aparece de bem com a vida.

Os primeiros rumores de affair entre Neymar e Duda começaram em 2019 quando o jogador comemorou seu aniversário na cidade de Paris, onde reside desde então.

Confira a publicação de Neymar:

Veja também