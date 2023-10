Ex-diretor do Red Bull Bragantino é promovido e se torna o homem forte do Monaco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 14:34 Compartilhe

A boa fase do Monaco, líder do Campeonato Francês com 14 pontos, não o impediu de passar por uma reformulação em sua diretoria. Nesta segunda-feira, o clube informou as saídas de Ben Lambrecht e Paul Mitchell e a promoção do brasileiro Thiago Scuro, ex-Red Bull Bragantino, que agora se torna o homem forte da direção.

O brasileiro, que ficou por seis anos no clube do interior paulista, chegou à França em julho como diretor de Futebol para reconstruir a equipe após um fracasso na temporada anterior. Acertou a contratação do técnico Adi Hütter e de cinco reforços, que estão se destacando neste início de Campeonato Francês, na campanha de quatro vitórias , dois empates e somente uma derrota.

O trabalho inicial já fez Scuro ser elogiado pelo presidente Dmitry Rybolovlev, que agora resolveu promovê-lo para o cargo de Diretor Geral. “O AS Monaco anuncia uma evolução no seu organograma com a nomeação de Thiago Scuro para o cargo de Diretor Geral, sob a responsabilidade do Presidente Dmitry Rybolovlev”, informou o clube em nota oficial.

Scuro ainda passa a integrar o Conselho de Administração como novo membro na vaga de Ben Lambrecht, que acertou sua saída em acordo mútuo com a direção da equipe francesa.

“A partir deste dia, Thiago Scuro supervisiona todas as atividades do clube, tanto desportivas como administrativas, podendo contar nomeadamente com Carlos Aviña, Diretor Técnico, e Olga Dementeva, Diretora Geral Adjunta, que reportam diretamente a ele.”

O Monaco ainda anunciou a saída de Paul Mitchell, que ocupava o cargo de Diretor de Esportes desde 2020. “Durante este período, Paul Mitchell contribuiu para revitalizar a política desportiva do clube, realizando diversas alterações, que resultaram nomeadamente na qualificação para a final da Copa da França (2021) e duas eliminatórias europeias em três temporadas (2021 e 2022)”, avaliou o Monaco. “Recentemente, Paul Mitchell esteve envolvido em garantir uma transição bem-sucedida com a nova equipe, deixando o clube com bases sólidas, preparado para bons resultados no futuro. O clube agradece a Paul Mitchell e Ben Lambrecht pelo seu empenho e lhes deseja o melhor nos seus empreendimentos futuros.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias