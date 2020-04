Ex-diretor da Band que foi racista com Maju tem novo vídeo polêmico vazado na web

Rodrigo Branco, ex-diretor da Band, que nesta semana fez diversas injúrias racistas contra a jornalista Maju Coutinho e a para médica e BBB 20 Thelma Assis durante uma live no Instagram com a influenciadora digital Ju de Paulla, está novamente sendo acusado de outro crime grave.

Na noite de ontem (01), o jornalista e colunista Felipeh Campos, do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, compartilhou um vídeo em sua rede social em que o empresário faz deboche de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Muito amigo e querido por muitos famosos como Xuxa, Sabrina Sato, Preta Gil, Rodrigo Faro, entre outros, nas imagens do vídeo, Rodrigo está em uma festa com a influencer e musa fitness Bella Falconi, e acaba filmando ela distraída e diz: “Sabe que eu senti? que a Bella tá meio autista depois que voltou do Brasil! Ela fica só no celular, ela tá meio retardada”.

Além de ser racista com Maju e Thelma, agora, Rodrigo Branco atacou os autistas.

Vale lembrar que assim que soube que foi alvo de racismo, Maria Júlia Coutinho, segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, já teria acionado os seus advogados para avaliar a possibilidade de processar Branco.

Assista ao vídeo em que Branco se mostra mais uma vez preconceituoso: