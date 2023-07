Ex detalha relações íntimas com Andressa Urach: ‘Tive que ensinar muita coisa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 12:11 Compartilhe

Desde que voltou à produção de conteúdo adulto, Andressa Urach está usando suas redes sociais para expor assuntos polêmicos, inclusive sobre a vida íntima com o ex-marido Thiago Lopes, com quem tem um filho, Leon, de 1 ano. No domingo, 30, entretanto, foi a vez dele dar falar sobre vida sexual que tinha com a modelo.

No Instagram, um seguir perguntou para Thiago se Andressa “é tudo isso que ela diz ser”. “Teve muita coisa que tive que ensinar para ela”, respondeu o ex-marido da modelo.

Quando questionado por outro internauta sobre ter fugido de Andressa, ele afirmou: “Sim, já aconteceu. Ela era viciada em mim. Deve ser até hoje”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias