Ex-deputado italiano é agredido aos gritos de ‘Duce’

VENEZA, 01 JAN (ANSA) – Um ex-deputado italiano de esquerda foi agredido durante a festa de Réveillon em Veneza, no norte do país, aos gritos de “Duce”, apelido do ditador fascista Benito Mussolini.

O episódio ocorreu na noite de terça-feira (31), na Praça San Marco, ponto de concentração popular para o show de fogos de artifício do Ano Novo na capital do Vêneto.

Arturo Scotto estava acompanhado da esposa, Elsa Bertholet, que relatou o caso no Facebook: “Um grupo atrás de mim cantava ‘Anne Frank acabou no forno’. Eu me virei e disse: ‘Rapazes, chega’.

Eles começaram a gritar ‘Duce, Duce’, com a mão levantada, meu marido virou e levou socos na cara de vários lados. Depois apareceu um rapaz para nos ajudar e também apanhou”.

Segundo Scotto, o grupo era formado por oito homens e fugiu logo depois do ataque. “Nesta manhã [1º], tirei um peso de mim e apresentei denúncia à Arma dos Carabineiros. As forças de ordem estão se esforçando para identificá-los”, contou.

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, de centro-direita, expressou “plena solidariedade” ao ex-deputado e afirmou que a cidade não tolerará “episódios de referências fascistas”.

Já o governador do Vêneto, Luca Zaia, do partido de extrema direita Liga, afirmou que o episódio foi “extremamente grave” e que uma sociedade civilizada não pode conviver com “violências físicas desse tipo”. (ANSA)