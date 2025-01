Ex-deputado federal cearense José Linhares morre aos 94 anos

O ex-deputado federal José Linhares, conhecido como Padre Zé Linhares, morreu na quarta-feira, 8, aos 94 anos, em Fortaleza. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mont Klinikun após sofrer uma queda em seu apartamento.

O quadro de saúde era considerado grave devido à idade avançada e comorbidades.

Linhares iniciou sua trajetória política no final dos anos 1980 e foi deputado federal pelo Ceará entre 1991 e 2015.

Inicialmente filiado ao PSDB e depois ao PP, foi reeleito para seis mandatos consecutivos.

Entre 2015 e 2019, ocupou o cargo de presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará e também foi nomeado presidente de honra do PP no Estado em 2017.

Nascido em Sobral, no Ceará, José Linhares era padre, filósofo, pedagogo, psicólogo, administrador e escritor.

Também foi provedor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, destacando-se no setor de saúde.

A carreira política dele foi marcada pela atuação em diversos temas relacionados à educação e à gestão pública.

Em 2014, Linhares foi suplente de Mauro Filho (PDT) na chapa ao Senado, mas a candidatura não obteve êxito, sendo derrotada por Tasso Jereissati (PSDB). Apesar disso, continuou ativo politicamente, influente no Estado até o fim de sua vida.

Em 2016, Linhares foi destituído do comando do diretório regional do Partido Progressista no Ceará, como parte de uma punição a aliados do governador Camilo Santana (PT) que não seguiram a orientação do partido na votação do impeachment de Dilma Rousseff.

A decisão foi tomada pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O deputado Adail Carneiro, que votou a favor do impeachment, assumiu o cargo na ocasião.