Ex-deputado condenado por abusar de menores troca de gênero e dificulta buscas da PF

A PF (Polícia Federal) prendeu Nilson Nelson Machado, conhecido como “Duduco”, de 63 anos, no centro do Rio de Janeiro (RJ), durante a quarta-feira, 2. O ex-deputado estadual de Santa Catarina havia trocado de gênero e aderido um nome social sem informar as autoridades.

A informação foi divulgada pelo portal “Metrópoles” e confirmada pelo site IstoÉ nesta quarta-feira, 9. O político estava foragido há um ano e foi condenado a 20 anos de prisão por abusar sexualmente de crianças que estavam em uma creche administrada por ele no ano de 2013.

De acordo com as forças de segurança, o ex-deputado estadual se tornou uma mulher transexual e passou a utilizar o nome Catarina da Lapa. A PF informou que não pode afirmar se a mudança de gênero foi feita para despistar as autoridades, mas a troca nos documentos dificultou a localização e captura do político.

Conforme a corporação, o foragido foi identificado com levantamento de dados e troca de informações, tornando possível o cumprimento do mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital do TJ-SC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Segundo a PF, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.