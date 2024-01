Ex defende Amaury Lorenzo e nega traições do ator: ‘Medidas jurídicas serão tomadas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/01/2024 - 11:53 Para compartilhar:

O relacionamento de seis anos do ator Amaury Lorenzo e o diretor Sérgio Lobato chegou ao fim recentemente. Logo, repercutiram boatos de que o eterno Ramiro de “Terra e Paixão” havia sido infiel, além de que era dependente financeiro do então namorado.

No Instagram, Sérgio negou as acusações contra o ex e o defendeu. “Não posso ficar conivente com tudo o que se tem falado. Mas o Amaury Lorenzo sempre foi independente economicamente. Além disso, ele é generoso, digno de confiança e fiel”, garantiu o diretor.

Sérgio também informou que tomará medidas judiciais. “O meu nome, o sobrenome da minha família e o ambiente de trabalho do Amaury foram caluniados. Amaury é um homem de luz. Mas todas as medidas jurídicas serão tomadas”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias