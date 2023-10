Ex de Victor Sá acusa atacante do Botafogo de traição e transmissão de ISTs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 2:59 Compartilhe

A influencer e designer de moda Jhulli usou as redes sociais para detonar o ex-namorado, Victor Sá. Em stories publicados no Instagram, ela acusou o atacante do Botafogo de tê-la traído e transmitido infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

“Está cheio de doenças das ‘chinelonas’ que ele saiu. Seu nojento, você é um sujo”, começou Jhulli, na rede social.

E continuou: “Vou expor tudo o que você fez para mim e me fez passar na nossa relação, seu lixo. Irei expor todas as fotos, vídeos e áudios. Vou mostrar a pessoa que você é, seu moleque, e o que me fez passar durante um ano e meio juntos. Você acabou com o meu psicológico e a minha saúde mental. Você acabou comigo.”

Em outra publicação, ela deixa claro que nunca foi “amante” do jogador: “Todos os amigos e familiares do nosso convívio sabem, moramos na mesma casa desde o início do relacionamento.”

Posteriormente, os stories foram apagados. Até o momento de publicação desta nota, Victor Sá não havia se pronunciado acerca das acusações.

