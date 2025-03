Ex de Thiaguinho, Fernanda Souza à gravidez de Carol Peixinho: ‘Todo amor e saúde’

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciaram neste domingo, 30, que serão pais. A novidade foi divulgada nas redes sociais. Nos cliques, o cantor destaca a barriga de grávida da influenciadora e compartilha um registro da ultrassonografia. Ex do cantor, Fernanda Souza marcou presença nos comentários e parabenizou os futuros papais.

“Que lindos! Estamos muito felizes e desejamos toda saúde e amor desse mundo para vocês 3. Parabéns! Que Deus os abençoe muito”, escreveu a atriz e apresentadora.

Fernanda Souza e Thiaguinho viveram um romance no passado, por cerca de 4 anos, tendo início em 2015 e chegando ao fim em 2019. Atualmente, a artista, que comanda o reality show ‘Ilhados com a Sogra’, está em outro relacionamento, com Eduarda Porto.