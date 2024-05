Ex de Thiago Nigro diz que aprendeu a valorizar a própria companhia após polêmica separação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 13:44 Para compartilhar:

A influencer Camila Ferreira comentou sobre o que viveu ao longo do último ano após fim do casamento com coach de finanças Thiago Nigro, que assumiu um relacionamento com influencer fitness Maíra Cardi logo após a separação. Em uma interação com os seguidores, ela contou quais as lições que aprendeu nesse período.

“Qual foi a melhor lição que você aprendeu nos últimos anos que fez você melhorar?”, questionou um seguidor.

+ Maíra Cardi rebate indireta de ex de Thiago Nigro: ‘Já deu de bancar a vítima’

“Foram várias, na real: me conhecer profundamente, valorizar minha própria companhia. Não subestimar minha capacidade de superação. Discernimento sobre quem escolho para compartilhar minha vida e segredos. Impor limites, hoje tenho uma perspectiva bem mais sólida sobre quem e o que realmente merece meu tempo e minha energia”, respondeu a ex de Nigro.