Ex de Thiago Nigro, Camila Ferreira ironiza Maíra Cardi nas redes sociais: ‘Separa Você’

A ex-esposa de Thiago Nigro, Camila Ferreira, chamou a atenção na web, nesta segunda-feira (31), após ironizar a noiva do influenciador financeiro, Maíra Cardi, em uma conversa no Twitter.

No microblog, a empresária fez uma publicação falando sobre trabalho e investimentos. Ao responder a um internauta, ela disse que tinha participado do ‘Separa Você’, um trocadilho com o famoso programa de emagrecimento de Maíra, o ‘Seca Você’.

“Dinheiro fácil é um mito! Simplesmente não existe. Não busque atalhos. Invista em conhecimento, estabeleça metas realistas e siga um plano consistente”, aconselhou Camila.

“A independência financeira não vem de cursos duvidosos, muito menos de promessas de retornos estratosféricos encontrados na internet”, continuou ela.

Não demorou muito e Camila recebeu uma série de replies sobre o tema, além de perguntas se ela havia recuperado sua conta no Instagram – que foi hackeada.

A empresária acabou respondendo de forma irônica.

“Ano passado participei de um chamado programa ‘Separa Você’. Deu certo”, disparou ela.

Os fãs não perderam a oportunidade de acompanhar a resposta.

“Essa foi na cara!”, disse uma internauta. “Morta com a Camila hablando”, confessou outro.

Após alguns momentos, Camila apagou a publicação.

Camila e Thiago estavam juntos há dez anos quando conheceram Maíra. A coach de emagrecimento foi contratada pelo então casal para elaborar um plano de emagrecimento.

Os dois se separaram no começo deste ano.

