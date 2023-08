Ex de Richarlison assume namoro e se declara: ‘Sabia que estávamos conectados’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 9:43 Compartilhe

Ex do jogador Richarlison, a modelo Sandri Oliveira, de 22 anos, está de namorado novo. Nas redes sociais, a influenciadora assumiu o namoro com Gustavo Gussem e não deixou de se declarar para o amado.

“Algumas pessoas entram na nossa vida e você sente algo diferente. Foi o que eu senti quando ficamos pela primeira vez, mesmo sem entender o porquê. Sabia que de alguma forma estávamos conectados. Sem entender qual seria o momento certo, o tempo certo, até parar de me perguntar e me entregar. Eu amo você”, escreveu Sandri.

Diferente de Richarlison, Gustavo leva uma vida mais anônima. No Instagram, o novo namorado de Sandri soma poucos seguidores e publicações. Na declaração da amada, o moreno escreveu um breve “te amo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandri Oliveira (@oksandri)

Envolvimento com Richarlison

No ano passado, também no mês de agosto, Sandri e Richarlison ensaiavam um relacionamento. Na época, a modelo foi apontada como affair do jogador e só se manifestou sobre o caso meses depois do término, um poouco antes da Copa do Mundo do Catar.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias