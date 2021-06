Ex de Renata Dávila tem prisão decretada por não pagar pensão

Humberto Pentagna Guimarães, ex-marido de Renata Dávila, teve a prisão decretada por não pagar a pensão alimentícia da filha deles. As informações são da Quem, que teve acesso ao documento da justiça.

O ofício diz que “diante do exposto, decreto a prisão civil do executado Humberto Pentagna Guimarães, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sendo que, para se livrar solto, deverá pagar o valor integral das prestações alimentícias vencidas”.

À publicação, a ex-BBB comentou o assunto. “Já vai fazer dois anos que nos separamos e nesse tempo todo, estou arcando com todas as despesas da nossa filha sozinha. Ele alega que a decisão da pensão não havia sido decretada pela justiça e que ele não tinha a obrigação de pagar. Acontece que está aí a prova. Finalmente, a justiça tomou a decisão. Espero que ele pare de achar que é o dono da razão, que manda no judiciário, como ele gosta de encher a boca para falar e cumpra seu dever como pai. Coincidentemente, na semana que o decreto da prisão saiu, ele foi passar um mês fora do Brasil”, declara Renatinha.

