Ex de Preta Gil, Rodrigo Godoy se revolta ao ser fotografado com suposta amante: ‘Isso é crime’

Rodrigo Godoy perdeu a paciência nesta sexta-feira, 30. No Instagram, o ex de Preta Gil se revoltou com uma foto vazada nas redes sociais, que mostra ele ao lado de Ingrid Lima — estilista apontada como pivô de sua separação com a cantora.

“Tá uma situação completamente ridícula, uma perseguição já muito escrota. Eu não sei da onde bate na cachola de vocês, achando que vocês têm o direito de ficar apontando telefone na cara dos outros, fazendo vídeo para ficar vendendo para fofoqueirinho fazer graça na internet”, começou o personal trainer. Na foto, ele aparece ao lado da ex-estilista de sua ex-esposa enquanto curte uma festa junina no Rio de Janeiro.

“Vocês estão sabendo que essa p*rra é crime? Isso é crime […] Me deixem em paz, vocês não têm que ficar tirando foto minha na rua”, protestou ele. No vídeo publicado, ele ainda escreveu trechos do projeto de lei N.º 1.676, de 2015, que prevê a criminalização de fotografias, filmagens e captação de voz de um indivíduo sem o seu consentimento. O PL, no entanto, nunca foi aprovado.

Recentemente, Preta Gil confirmou que Godoy a traiu com Ingrid Lima, sua ex-funcionária. O post, contudo, foi apagado pela cantora horas depois, uma vez que, segundo ela, os ‘pombinhos’ pediram que ela deletasse o conteúdo.

