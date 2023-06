Ex de Preta Gil, Rodrigo Godoy é flagrado com pivô de separação; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 10:55 Compartilhe

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy foi flagrado na companhia de Ingrid Lima, que era stylist da cantora e foi apontada como pivô da traição e separação do ex-casal. Os dois foram fotografados durante uma festa junina realizada nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro.

Também nesta quinta-feira, Preta Gil havia compartilhado uma publicação em que confirmava a traição de Rodrigo com a sua antiga stylist. O post, contudo, foi apagado pela cantora horas depois, uma vez que, segundo ela, os ‘pombinhos’ pediram que ela deletasse o conteúdo.

“Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde pra isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e sim sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!”, escreveu Preta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

