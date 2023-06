Ex de Preta Gil, Rodrigo Godoy anuncia perfil no OnlyFans

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 5:31 Compartilhe

Nova carreira? Na última quarta-feira (28), Rodrigo Godoy, o ex-marido de Preta Gil, anunciou sua página no OnlyFans. Ele já havia mencionado que entraria para a plataforma de conteúdos adultos há pouco tempo.

Em um story no Instagram, o personal trainer publicou um vídeo de si mesmo no elevador e provocou: “Que comecem os jogos…” Abaixo, ele posicionou um botão que leva à uma página com o link de seu OnlyFans.

A rede social adulta de Godoy já está disponível para assinatura: são US$ 9,99 (cerca de R$ 48,50) por mês ou US$ 25,25 (cerca de R$ 122,50) por um pacote especial de três meses.

Ele, que se separou de Preta Gil — que luta contra um câncer no intestino — após uma traição confirmada pela cantora, recentemente também anunciou a venda de seu carro de luxo nas redes sociais.

