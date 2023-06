Ex de Preta Gil e amante insistem para cantora remover postagem sobre traição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 15:07 Compartilhe

Após Preta Gil encarar o sofrimento de uma luta contra um câncer, ter uma septicemia que quase lhe tirou a vida, amargar a traição conjugal em meio ao tratamento e, por fim, vir a público confirmar que foi traída, o ex da cantora, Rodrigo Godoy, ainda causou mais um sofrimento: procurou insistentemente a artista para pedir que ela retirasse o post com a tal mensagem confirmando a traição.

A cantora usou os Stories de seu Instagram, no início desta quinta-feira (29), para contar o que todo mundo suspeitava, mas não havia a conformação: ela foi traída pelo então companheiro Rodrigo Godoy com a sua personal stylist. Preta e Godoy se separaram recentemente após sete anos de união.

Horas depois, na tarde desta quinta-feira (29), Preta contou aos fãs que foi procurada pelo ex e por sua amante, de forma insistente para que a postagem fosse retirada.

Revoltada com a iniciativa dos dois, a artista removeu o story, mas deixou um recado.

“Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde pra isso, eles querem me silenciar. Eles não entendem que não é sobre eles, mas, sim, sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores”, desabafou ela.

Confira a publicação de Preta Gil no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias