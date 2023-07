Ex de Neymar, Carol Dantas ‘agrada’ Bruna Biancardi, grávida do jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 9:41 Compartilhe

Ex-namorada e mãe do primogênito de Neymar, Carol Dantas vive uma boa relação não só com o jogador, como também com a atual companheira do atacante, a influenciadora Bruna Biancardi.

Nas redes sociais, uma amiga de Carol Dantas registrou Carol e Bruna trocando informações sobre mais um momento íntimo. Na publicação compartilhada, Dantas aparece falando em vídeo chamada com Biancardi, mostrando uma meia de bebê.

“Mimando a Mavie com os lookinhos”, diz a legenda da foto.

Mavie é a primeira filha de Bruna Biancardi com Neymar. Os dois anunciaram a gravidez em abril e, em junho, descobriram o sexo da bebê num lindo chá revelação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias