Da Redação 15/08/2022 - 12:29 Compartilhe

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, encontrou com Karoline Lima, ex-namorada do zagueiro Éder Militão, em uma boate de Madri, na Espanha, no último sábado (13).

A noitada rendeu uma foto dos dois nos stories do Instagram da modelo.