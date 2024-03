Ex de Lucas Buda, do ‘BBB24’, detona Gabi Prado após insinuações sobre ter combinado flerte no reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 18:25 Para compartilhar:

A influenciadora Camila Moura, ex-mulher Lucas Henrique, que segue confinado na casa do “BBB24” (TV Globo), não se calou diante das insinuações da modelo e apresentadora Gabi Prado de que ela e o brother teriam combinado uma traição no reality a fim de gerar engajamento nas redes sociais e lucrar com campanhas publicitárias fora da casa.

Nesta quinta-feira, 14, (14), a predadora de História, que chegou a mais de um milhão de seguidores em apenas um dia após anunciar a separação do capoeirista, usou seu perfil no X para detonar a modelo.

“Cara, por que mulheres fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de Deus! Parem de invalidar uma mulher, parem de invalidar a minha dor e a minha tentativa de recomeçar! O que mais me dói são esses comentários vindo de mulheres e, pior ainda, de mulheres que têm voz na internet”, começou ela em seu desabafo.

Logo em seguida, Camila negou que tenha combinado com o marido de flertar com outras mulheres no reality.

“Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo merdas e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa merda toda encontrei uma válvula de escape: TRABALHAR! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo!”, concluiu ela.

Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo merdas e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa merda toda encontrei uma válvula de escape: TRABALHAR! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo! — Camila Moura (@camilamoura225) March 14, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias