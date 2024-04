Ex de Lucas Buda, do ‘BBB24’, detalha traição por parte do capoeirista; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/04/2024 - 16:10 Para compartilhar:

A professora Camila Moura, agora ex-mulher do capoeirista Lucas Henrique, o Buda, do “BBB24”, contou em entrevista ao canal de podcast ‘Selfie Service’, apresentado por Lucas Selfie, sobre como descobriu a pulada de cerca e quis consertar o casamento.

“A gente fez o clássico do ‘chora, perdoa, faz terapia de casal’. Era uma coisa que eu tinha prometido para mim, que eu não ia aceitar de novo. O combinado era esse. Foi uma vez, vamos se tratar, se resolver”, contou. “Eu fui ONG de macho nesse primeiro momento e perdoei. Terapia, os traumas de infância”, completou, afirmando que precisou lidar com os problemas do marido.

“Passou [do limite]. E eu avisei: ‘mais uma, acabou’. Um dos combinados era que ele fizesse terapia de casal. Fizemos por alguns anos, e aí vida que segue. Quando ele falou que ia entrar no Big Brother, eu falei para ele não me expor, mas não adiantou”, relata. “Eu realmente acreditei na mudança. Tô muito tranquila das escolhas que eu fiz. Eu apoiei, dei o voto de confiança”.

“Comecei a perceber um olhar e umas piadas específicas”, explica, a respeito dos flertes do marido com Giovanna Pitel. “Quando você tá com a pessoa há muitos anos, você consegue entender o olhar da pessoa. Eu comecei a entender o olhar dele. A gente tinha um combinado. Eu falei para ele: ‘Sei que vai ser difícil bater a carência. Vai ao banheiro, tomar banho gelado, se resolve, mas não me expõe, não me sacaneia'”, explicou.

“Quando ele falou: ‘Baiana, você me bagunçou’, eu falei: ‘Filha da mãe!’. E teve um momento lá que ela falou: ‘Você teve um momento desse e se safou’. Aí eu saquei, fiquei p***! Até ia ficar na minha. Mas aconteceu o que eu não queria que acontecesse: de eu ser chamada de corna na rua”, desabafou Camila.