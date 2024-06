Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza diz ter sofrido assédio moral no Exército por causa da cantora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 19:17 Para compartilhar:

O influenciador Lucas Souza, 23 anos, relembrou o seu casamento com a cantora Jojo Todinho e revelou ter sofrido assédio moral do Exército por causa da cantora. Ele era militar quando os dois se conheceram e celebraram a união, em janeiro de 2022.

Durante bate-papo no programa Muito+ do canal do Band Entretê, nesta quarta-feira, 5, o ex-militar revelou que sofreu assédio moral do Exército por conta do seu relacionamento.

Lucas, que era tenente, contou que, apesar da profissão nunca ter sido o seu sonho, até gostava muito do trabalho, mas viu sua relação com a instituição perder forças após seu casamento.

“No finalzinho, [trabalhar no exército] estava começando a se tornar uma coisa ruim por causa da exposição, porque eu era muito pressionado para não fazer as coisas. Na época, eu era um dos militares mais falados do Brasil, a galera olhava para mim e via a imagem do exército”, avaliou ele.

“Eu estava muito atrelado a Jojo, mas muito atrelado ao exército também. Eles me enchiam muito o saco e, às vezes, por conta das polêmicas, eu levava esporro”, lamentou.

A situação teria ficado mais complicada quando anunciou que se casaria com a funkeira. Lucas disse que seus superiores queriam negar a ele o direito de casar fardado, o que para ele teria sido um assédio moral.

“Eu sofri assédio moral na época do meu casamento porque era um direito meu casar fardado e eu queria executar esse direito, aquela coisa da espada, e eles estavam pressionando para eu não fazer porque seria muita exposição. Eles mandaram eu mandar o setlist das músicas do meu casamento e tinha esse preconceito”, contou ele.

“Na instituição eu era subordinado, sempre fui um baita profissional, nunca deixei nada atrasar e eles não tinham o que reclamar de mim, não tinha o que pegar para me tirar da instituição”, disse. “Foi uma decisão minha sair do exército. Eu gostava bastante, acredito que eu poderia me manter lá”, finalizou.

Lucas ganhou projeção devido ao seu relacionamento com a dona do sucesso “Que Tiro Foi Esse”. Após o fim do casamento, em outubro de 2022, ele deu novos rumos à sua vida, virou influenciador e até participou da última edição de A Fazenda (Record), novembro de 2023.