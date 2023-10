Ex de Jojo Todynho conta como é a cantora longe das câmeras: ‘Completamente diferente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 13:53 Compartilhe

Jojo Todynho é uma personalidade que está sempre em volta de polêmicas, e o fim do casamento com Lucas Souza não foi diferente. Confinado em “A Fazenda 15“, o ex-militar surpreendeu ao contar sobre o comportamento da cantora por trás das câmeras.

Contrariando o pensamento de muitos, Lucas declarou que Jojo é fácil de lidar. “A minha ex-esposa é uma pessoa tranquila. Ela é extremamente fácil de lidar. Uma imagem completamente diferente do que as pessoas têm do reality”, afirmou, se referindo à participação da cantora em “A Fazenda 12“.

Sobre as polêmicas nas quais Jojo costuma se envolver, Lucas a defendeu: “Ela também é inocente, sabe? Ela dá palco para as pessoas, ou seja, a pessoa responde e ela já vai lá comentar. Com isso, ela está sempre envolvida em briga e essas coisas. Mas é uma pessoa muito fácil de se conviver”.

Raquel Sheherazade, que também está confinada na atual edição do programa, concordou com Lucas: “Do que eu assisti do reality dela, o que ela passou para mim, foi exatamente isso”. “Mas a galera acha que ela é muito nervosa, estressada, mal-humorada. As pessoas chegam em mim e falavam: ‘Sua esposa é muito brava’. Só que não era isso, sabe?”, respondeu Lucas, por fim.

Lucas falando que a Jojo Toddynho é extremamente tranquila fácil de lidar, a imagem completamente diferente do que a gente ver na mídia, as pessoas acham que ele é brava, grossa, mas não é! #AFazenda pic.twitter.com/ff02VvL0DP — kah (@kabiscoiteira) October 9, 2023

