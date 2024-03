Ex de irmã de Neymar, cassino clandestino e trapper; relembre polêmicas de Gabigol

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/03/2024 - 17:31 Para compartilhar:

Na tarde desta segunda-feira, 25, o atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso por um período de dois anos pela Justiça Desportiva Antidopagem por fraude do exame antidoping.

Segundo informações do ge.com, o julgamento foi apertado, com o placar de 5 a 4 a favor da punição do atacante. Outro ponto importante citado pela reportagem é a de que a punição de Gabigol começou a contar a partir de abril de 2023, podendo voltar a atuar já em 2025. Ainda cabe recurso por parte do jogador.

Porém, a carreira do atleta é repleta de outras polêmicas. Relembre algumas abaixo:

Namoro polêmico com irmã de Neymar

Rafaella Santos e Gabigol começaram a se relacionar em 2017. Na época, o casal publicava fotos apaixonados e declarações de amor. Porém, pouco tempo depois anunciaram o fim.

No entanto, em 2019, reaproximaram-se e confirmaram que estavam juntos novamente e o fim aconteceu alguns meses depois de boatos que o craque havia comparecido a uma festa na casa de Anitta. A relação foi retomada alguns meses depois bom boatos que a moça estaria grávida. Mais um término aconteceu então no início de 2020.

Amigos do casal então disseram que eles deram mais uma chance para o amor em outubro de 2021, mas só foi em março de 2022 que ele compareceu publicamente ao lado da influencer. Em julho de 2022 mais uma vez o casal colocou um ponto final na relação.

Gabigol versus Zico

No aniversário de 128 anos do Flamengo, o jogador publicou uma montagem com Zico, considerado o maior ídolo da história do clube. Na foto, Gabigol sorri com as duas taças da Libertadores (2019 e 2022), enquanto Zico tem “apenas” uma (1981) no colo e está com semblante triste.

O post recebeu diversas críticas e o respondeu com uma frase do ex-jogador Adriano Imperador: “Que Deus perdoe essas pessoas ruins”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias