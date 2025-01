Ex de Hulk, Iran Ângelo fala sobre casamento de jogador com sobrinha dela

A influenciadora Iran Ângelo, tia da atual esposa do jogador Hulk, seu ex-marido, falou pela primeira vez sobre o casamento do atleta com a médica Camila Ângelo. Eles oficializaram a união em cerimônia luxuosa que aconteceu no início do mês em João Pessoa/PB.

O casamento do atleta com a sobrinha de sua ex atraiu a atenção do público. Na ocasião, Rayssa Ângelo, também tia da noiva, fez publicações na web com críticas à união.

Iran foi questionada sobre a união do atleta com a sobrinha dela, quando compareceu à tradicional Festa do Gelo, evento promovido pelo empresário Yugnir Ângelo, irmão de Camila, e a namorada dele, Mirela Janis, na cidade de Cabedelo, Paraíba. Em entrevista para o programa “Fofocalizando” (SBT), que foi ao ar nesta sexta-feira, 25, a influenciadora garantiu que o assunto já foi superado.

“É uma coisa já superada, é o passado. O passado, ele tem que estar exatamente no passado, né? Mas, claro, vieram alguns problemas, né? Não foi fácil, é uma família, mas tem que ter sabedoria. Sabedora e o silêncio, né?”, declarou ela.